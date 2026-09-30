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Le guide du coaching au service de la performance

John Whitmore, Tiffany Gaskell

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A force de vouloir tout cadrer, tout corriger, tout maîtriser, beaucoup d'organisations finissent par obtenir l'inverse de ce qu'elles cherchent : moins d'initiative, moins d'engagement, moins d'élan. Le coaching ouvre une autre voie. Non pas faire à la place, ni dire comment faire, mais créer les conditions pour que chacun avance, apprenne et prenne sa part. Livre fondateur du coaching professionnel, Le Guide du coaching de Sir John Whitmore est devenu une référence mondiale. Best-seller international, à l'origine du modèle GROW, il a profondément marqué les pratiques des coachs, des dirigeants, des responsables RH et des managers. Son intuition est simple et décisive : c'est en révélant le potentiel plutôt qu'en renforçant le contrôle que l'on construit une performance solide et durable. Cette 6e édition, actualisée par Tiffany Gaskell, co-CEO de Performance Consultants, se concentre sur la manière de comment faire du coaching une pratique vivante, ancrée dans le réel, capable de transformer les relations de travail, d'accompagner le changement et d'en mesurer les effets jusqu'au retour sur investissement.

Par John Whitmore, Tiffany Gaskell
Chez InterEditions

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Auteur

John Whitmore, Tiffany Gaskell

Editeur

InterEditions

Genre

Management

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Le guide du coaching au service de la performance

John Whitmore, Tiffany Gaskell

Paru le 30/09/2026

400 pages

InterEditions

32,00 €

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