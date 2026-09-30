Chocolat à croquer

Le livre gourmand dédié à tous les amoureux du chocolat. A travers 30 recettes détaillées pas à pas, réalisez facilement chez vous des créations chocolatées dignes d'un pâtissier. Ganaches pure origine, rochers praliné, macarons, opéra, succès, charlotte poire-chocolat ou encore brownie... cet ouvrage propose une sélection variée de desserts au chocolat incontournables et raffinés. Grâce à des explications claires et accessibles, chaque recette vous guide étape par étape pour réussir vos préparations, que vous soyez débutant ou passionné de pâtisserie. 30 recettes chocolatées détaillées pas à pas Techniques simples pour des résultats réussis Desserts iconiques et créations gourmandes Idéal pour progresser en pâtisserie maison Un livre parfait pour maîtriser l'art du chocolat et se faire plaisir avec des desserts faits maison aussi beaux que délicieux.