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Six Saisons de pâtes

A préciser, Joshua McFadden, Martha Holmberg

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125 nouvelles façons de cuisiner votre aliment préféré ! Pour Joshua McFadden, chef et maraîcher, il existe 6 saisons pour les légumes : les carottes croquantes du mois de juin ne se cuisinent pas comme les poivrons charnus de la fin de l'été. L'été se divise donc en trois périodes distinctes, qui proposent chacune des légumes bien différents. Pour révolutionner le plat basique que tout le monde connaît, il propose 125 recettes délicieuses alliant les pâtes aux produits frais de saison. En supplément, quelques astuces pour apprendre à cuisiner de belles sauces onctueuses dignes d'un chef ! Repartez des bases avec les célèbres cacio e pepe, les lasagnes à la bolognaise et les pâtes au ragù. Profitez de l'abondance du printemps pour découvrir les pâtes aux fèves et pesto d'amandes, la salade de pâtes aux artichauts rôtis et au saumon, ou simplement à l'ail des ours. Du début d'été aux prémices du printemps, vous goûterez une sauce au pois gourmands à la 'nduja et à l'oignon nouveau, des pâtes aux brocolis et à la saucisse, ou celles aux poivrons rouges rôtis, salami, mozzarella et croûtons. L'automne appelle à des plats réconfortants comme le gratin aux champignons rôtis et ragù blanc, sans oublier les légumes d'hiver : chou à la ricotta citron et au chili croustillant, gratin au brocoli-rave...

Par A préciser, Joshua McFadden, Martha Holmberg
Chez Marabout

|

Auteur

A préciser, Joshua McFadden, Martha Holmberg

Editeur

Marabout

Genre

Pâtes, riz, céréales

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Six Saisons de pâtes

A préciser, Joshua McFadden, Martha Holmberg trad. EliLoCom

Paru le 30/09/2026

384 pages

Marabout

35,00 €

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