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Hilma af Klint

Jodi Hauptman

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LE LIVRE Bien que son travail ne soit reconnu à sa juste valeur que depuis quelques années, Hilma af Klint est aujourd'hui classée parmi les grandes pionniers de l'abstraction. On sait moins que ses débuts d'artiste furent consacrés à une étude assidue de la nature. Au printemps et à l'été de 1919 et de 1920, déjà engagée sur la voie de la peinture abstraite qui allait faire sa renommée, elle dessinait des fleurs presque quotidiennement. "Je tenterai d'abord de saisir les fleurs de la terre", annonçait-elle. Le portfolio récemment découvert de quarante-six aquarelles de grand format illustre la démarche singulière de cette artiste suédoise d'exception. A travers ses délicates figurations naturalistes, parées des riches couleurs de l'aquarelle, elle traduit la puissance vibrante de la nature. Mais elle s'écarte des conventions botaniques en les juxtaposant à de minutieux schémas. Réalisme et fiction, observation et vision s'entremêlent. Ce jeu entre formes organiques et structures abstraites renvoie à la dimension spirituelle et cosmologique qui sous-tend toute l'oeuvre de Hilma af Klint. Le portfolio de Hilma af Klint, si rarement montré, fait ici l'objet d'un luxueux fac-similé, édité en quantité limitée. Chacun des quarante-six folios est reproduit à l'échelle 1 : 1, et l'ensemble est présenté dans un somptueux coffret. Un livret renfermant un essai de l'historienne de l'art Jodi Hauptman replace l'oeuvre dans son contexte et examine le rapport de l'artiste au monde naturel. "Si nous savions percevoir toutes les nuances du monde des fleurs, cela serait d'un grand intérêt pour l'avenir". Hilma af Klint SPECIFICATIONS Edition limitée à 999 exemplaires Un coffret en toile avec marquage comprenant un fac-similé de 46 folios au format 50 x 27 cm et un livret de commentaires de 20 pages au format 18, 5 x 27 cm. L'ARTISTE Hilma af Klint (1862-1944) a étudié la peinture à l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm. Elle s'est tournée vers l'abstraction en explorant les chemins de la spiritualité et de la théosophie. Elle est aujourd'hui reconnue comme une pionnière de la peinture abstraite. L'AUTRICE Historienne de l'art et curatrice américaine, Jodi Hauptman est conservatrice en chef des estampes et dessins au MoMA.

Par Jodi Hauptman
Chez Citadelles et Mazenod

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Auteur

Jodi Hauptman

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Monographies

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Hilma af Klint

Jodi Hauptman

Paru le 14/10/2026

66 pages

Citadelles et Mazenod

435,00 €

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