Les Épîtres - L'Apocalypse

Adressées aux premières communautés chrétiennes, les lettres des apôtres continuent d'éclairer les croyants, les exhortant à vivre dans la foi, l'espérance et la charité. L'Apocalypse de saint Jean, aussi appelé Livre de la Révélation, est écrit sous forme de visions et de symboles. Il délivre un message d'espérance et de victoire de Dieu sur le mal. Les Epîtres et l'Apocalypse constituent l'ultime partie du Nouveau Testament. Cette édition dans la collection La Spiritualité en grands caractères, dans la traduction de l'AELF, rend ces textes majeurs plus accessibles à tous.