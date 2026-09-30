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De lisieux Therese

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"Je ne meurs pas, j'entre dans la vie". Ces Derniers Entretiens avec ses soeurs nous disent ce que furent les cinq mois de souffrance de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus transfigurés par une espérance infinie. Thérèse est une sainte affectueuse qui n'a pas peur d'aimer sa famille ; une sainte qui, dans les moments les plus douloureux, tenaillée par le doute, sait plaisanter et garder son humour. Une sainte par-dessus tout étonnamment amoureuse de Dieu dont le message est plein de réalisme mais aussi d'optimisme. Carmélite, sainte Thérèse de Lisieux a été déclarée docteur de l'Eglise catholique en 1997.

Par De lisieux Therese
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

De lisieux Therese

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Témoins

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Derniers entretiens

De lisieux Therese

Paru le 28/10/2026

516 pages

Editions de la Loupe

23,90 €

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