Hommage à Disney, Éternels enchanteurs (nouvelle édition)

"J'espère seulement que nous ne perdrons jamais de vue une chose : que tout a commencé par une souris... " Walt Disney (1955, The Disneyland Story) A sa sortie en 1937, Blanche-Neige et les sept nains est un véritable enchantement pour le public. On avait rarement vu une telle finesse dans les traits, une telle fluidité dans l'animation, qui plus est dans un long métrage. Encore aujourd'hui, la magie perdure ! En témoignent les derniers succès en date, comme La Reine des neiges et Zootopie 2. Depuis plus de 100 ans, les studios donnent naissance à des oeuvres et des mélodies qui accompagnent de nombreuses générations de spectateurs. A travers un portrait fouillé, sincère et passionné, entrez dans la fabrique du rêve et rendons hommage à un studio qui a marqué à jamais l'histoire de l'animation. Ponctué d'anecdotes insolites, cet ouvrage revisite la filmographie des studios Disney à travers une présentation détaillée de chaque production. Le tout enrichi d'une analyse des thèmes majeurs, des sujets annexes sur les films live, les séries ou les jeux vidéo, complétés d'illustrations inédites d'artistes qui ont été bercés par Disney. Cet ouvrage est la version augmentée de L'Hommage aux studios Disney paru en 2018 aux éditions Ynnis.