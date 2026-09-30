Culture chrétienne collège 5e : Jésus et son Eglise

Transmettre une connaissance solide du christianisme : voilà l'objectif du parcours "Jésus et son Eglise" qui se présente sous la forme d'un manuel scolaire pour des cours de culture chrétienne au collège. Ce parcours ne nécessite pas de prérequis : il est accessible à tous et peut nourrir les débutants comme les experts. L'année de 5e est centrée sur la Bible, plus particulièrement sur les histoires racontées dans l'Ancien Testament. On découvre ainsi l'histoire du peuple d'Israël et les récits célèbres de la Bible qui ont façonné la culture occidentale. Au travers de 24 leçons claires et pédagogiques, accompagnées d'illustrations, d'exercices d'application, et d'analyses d'oeuvres d'art, l'élève est plongé dans une découverte passionnante de la Bible et acquiert les repères nécessaires à la compréhension du christianisme. Cette publication a été approuvée par la Direction de l'enseignement catholique du diocèse de Blois.