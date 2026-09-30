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Femmes en guerre

Mathilde Lemiesle

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Le courage et la solidarité des femmes en zones de conflit En Ukraine, en Syrie, au Myanmar... Les femmes sont confrontées aux privations, aux déplacements et aux violences. A Gaza, par exemple, des césariennes ont été pratiquées sans anesthésie faute de médicaments. Pourtant, ces femmes trouvent des moyens d'agir, de soutenir leurs familles et leurs communautés dans l'entraide et la solidarité. A travers des histoires vraies et des données recueillies avec l'ONG CARE - active dans 120 pays - Mathilde Lemiesle raconte la lutte de ces femmes et leurs initiatives, du maraîchage au Yémen au microcrédit au Sahel, en passant par la lutte contre les mariages forcés. Ce roman graphique engagé aborde des thèmes forts (santé, violences, déscolarisation) tout en célébrant la force collective, l'inventivité et la détermination de ces femmes, elles qui transforment la solidarité en acte de résistance. Une lecture au coeur de l'actualité, poignante et inspirante qui donne à voir l'humanité et l'espoir au milieu du chaos. Une partie des ventes de ce livre soutiendra les actions humanitaires de CARE.

Par Mathilde Lemiesle
Chez Glénat

|

Auteur

Mathilde Lemiesle

Editeur

Glénat

Genre

Divers

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Femmes en guerre

Mathilde Lemiesle

Paru le 30/09/2026

160 pages

Glénat

23,00 €

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Scannez le code barre 9782344068373
9782344068373
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