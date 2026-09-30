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Lee Horn

Philippe Thirault, Gilles Mezzomo

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Le Souffle de la vengeance Orphelin blanc élevé par les Sioux, Cri-de-l'aigle est un survivant du massacre de Wounded Knee durant lequel sa famille indienne est assassinée sous ses yeux par un officier yankee nommé Ben Norton. Recueilli par une famille de fermiers afro-américains, Cri-de-l'aigle grandit, devient Lee Horn, adolescent ballotté entre plusieurs communautés. A peine adulte, il traverse l'océan pour servir sous le drapeau américain. Aux Philippines, il se retrouve au coeur d'une guerre coloniale où les pires exactions sont perpétrées sur la population. Pour la seconde fois de sa vie, Lee assiste impuissant au déchaînement de la barbarie. Mais cette fois, un visage fait renaître les souvenirs enfouis du passé. Car, à Manille, Lee reconnaît l'homme qui a détruit sa vie : Ben Norton. Devenu officier supérieur, " héros " des guerres indiennes défuntes, Norton est un artisan du génocide philippin. Cet officier charismatique, manipulateur, et d'une cruauté sans bornes, semble destiné à une belle carrière... D'ailleurs de retour aux Etats-Unis cet homme influent protégé par le pouvoir se prépare désormais à entrer en politique ! Mais Lee veille. Il n'a jamais cessé de traquer Norton, C'est cet homme qu'il va poursuivre de sa vengeance. Jusqu'à l'anéantissement, ou la folie... Du Dakota aux Philippines, des plaines de l'Ouest aux bas-fonds de New York, Philippe Thirault et Gilles Mezzomo signent un western intense au rythme effréné qui mêle destin brisé, vengeance et quête identitaire. Une grande fresque humaine où l'on suit un homme prêt à tout pour briser le cercle de la violence, ou s'y consumer. Au dessin, Mezzomo insuffle vie aux personnages écorchés et dresse avec réalisme le décor d'un quart-de-siècle de luttes et d'injustices.

Par Philippe Thirault, Gilles Mezzomo
Chez Glénat

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Auteur

Philippe Thirault, Gilles Mezzomo

Editeur

Glénat

Genre

Western

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Lee Horn

Philippe Thirault, Gilles Mezzomo

Paru le 30/09/2026

88 pages

Glénat

19,00 €

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