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Petit dictionnaire en langue des oiseaux

Luc Bigé

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Quel sens caché porte votre prénom ? Que disent vos symptômes au-delà de leur manifestation physique ? Et si les mots dissimulaient, derrière leur définition officielle, un autre langage ? C'est ce langage secret que la tradition appelle la langue des oiseaux. En jouant avec les sonorités, les syllabes, l'étymologie et les symboles, elle révèle les messages enfouis dans les mots que nous prononçons chaque jour. Dans ce livre de référence, Luc Bigé, biologiste et symboliste reconnu, décrypte les prénoms, certaines pathologies et de nombreux termes du quotidien. Vous découvrirez ainsi comment le mot " âme " est relié à la puissance créatrice de l'amour, pourquoi le prénom Gabriel évoque l'abri et la protection, ou encore de quelle manière un symptôme peut être entendu comme l'expression symbolique d'un conflit inconscient. A la croisée du mysticisme, de la poésie et de la connaissance de soi, cet ouvrage nous invite à écouter autrement les mots. Car ils en disent parfois bien plus que nous ne l'imaginons.

Par Luc Bigé
Chez J'ai lu

|

Auteur

Luc Bigé

Editeur

J'ai lu

Genre

Dictionnaires divers

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Petit dictionnaire en langue des oiseaux

Luc Bigé

Paru le 30/09/2026

349 pages

J'ai lu

24,00 €

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