Rose, jeune scientifique, a suivi son compagnon au coeur de la plus ancienne forêt de France. Il veut partager avec elle son émerveillement pour un chêne millénaire d'une rare beauté. Mais le spectacle vire au drame : une lourde branche tombe et tue le jeune homme sur le coup. Accusée de meurtre, Rose décide de fuir, le temps de prouver son innocence. Alors que tout l'accable, une solution, si surprenante soit-elle, se dessine : communiquer avec ce grand chêne, témoin de la scène. Aidée d'un botaniste aussi original que génial, elle élabore une machine capable d'une telle prouesse : un Arbrophone. Et ce qu'elle découvre dépasse de loin le cadre de l'enquête policière... Suspense haletant, entre aventure, science et passion, La Voix de l'arbre révèle un univers merveilleux et nous reconnecte à l'énergie vitale des forêts.