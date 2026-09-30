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Sept jours et une vie

Patricia Finn

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"Tour à tour drôle, charmant et d'une vibrante émotion". The Wall Street Journal Après une brillante carrière à la télévision, Stafford Hopkins s'est retiré avec sa femme Agnes sur l'île hawaïenne de Maui, où tous deux mènent une existence en apparence paradisiaque. Mais Stafford traverse une crise, remettant tout en question - sa vie, son mariage, sa famille. Il est aussi rongé par un douloureux secret qu'il n'est jamais parvenu à oublier. C'est alors qu'il reçoit une lettre le sommant de retourner à Napanee, la petite ville du Canada où il a grandi, là où son meilleur ami est mort tragiquement lorsqu'ils étaient encore adolescents. Stafford est-il prêt, enfin, à affronter son passé ? Salué par la critique, le premier roman de Patricia Finn porte un regard subtil et caustique sur la réussite, la famille, et l'exercice d'équilibriste qu'est le couple. C'est aussi une histoire profondément émouvante sur l'amitié, la trahison et la quête de rédemption.

Par Patricia Finn
Chez Albin Michel

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Auteur

Patricia Finn

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Sept jours et une vie

Patricia Finn trad. Amélie Juste-Thomas

Paru le 30/09/2026

432 pages

Albin Michel

22,90 €

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