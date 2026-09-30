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Le plus extraordinaire des abécédaires

Tom Schamp

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A, B, C, D... 26 lettres pour une infinité de combinaisons possibles ! La plupart des abécédaires présentent des mots commençant par une seule et même lettre : A pour artichaut, B pour bateau... Mais celui-ci est différent : la forme et la beauté des lettres sont mises à l'honneur et déclinées sous toutes les coutures. Ainsi, chaque double-page est remplie de trésors cachés et d'histoires à plusieurs niveaux qui transforment l'apprentissage de l'alphabet en une exploration joyeuse. Bienvenue à bord de cet abécédaire extraordinaire, fou et foisonnant, qui met notre monde en mots et rapproche les langues et les peuples !

Par Tom Schamp
Chez Albin Michel

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Auteur

Tom Schamp

Editeur

Albin Michel

Genre

Alphabet

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Le plus extraordinaire des abécédaires

Tom Schamp trad. Noëlle Michel

Paru le 30/09/2026

64 pages

Albin Michel

21,90 €

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Scannez le code barre 9782226504531
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