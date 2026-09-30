Le plus extraordinaire des abécédaires

A, B, C, D... 26 lettres pour une infinité de combinaisons possibles ! La plupart des abécédaires présentent des mots commençant par une seule et même lettre : A pour artichaut, B pour bateau... Mais celui-ci est différent : la forme et la beauté des lettres sont mises à l'honneur et déclinées sous toutes les coutures. Ainsi, chaque double-page est remplie de trésors cachés et d'histoires à plusieurs niveaux qui transforment l'apprentissage de l'alphabet en une exploration joyeuse. Bienvenue à bord de cet abécédaire extraordinaire, fou et foisonnant, qui met notre monde en mots et rapproche les langues et les peuples !