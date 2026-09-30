Philip le dernier prince

Il est né prince, mais sans royaume, sans patrie, presque sans famille. Philip de Grèce n'a pas grandi sous les lambris des palais mais dans l'exil, ballotté d'un pays à l'autre. Une enfance rude, qui le forge. De cette errance naît un tempérament singulier. Philip n'a rien du prince convenu. Rebelle, magnétique, le regard d'acier. Sa haute taille, son port altier, on ne voit que lui. Bientôt, l'Histoire s'invite. Elizabeth, jeune princesse réservée, remarque cet officier de la Royal Navy lors d'une cérémonie officielle. Leur mariage en 1947 a des airs de conte. Mais derrière le faste de Westminster se cache une vérité plus âpre : devenir l'époux d'une reine, c'est renoncer à tout, et d'abord à soi. Avec la verve romanesque qui a fait son succès, Stéphanie des Horts part à la rencontre de cet homme qui fera de la tension entre l'amour et le devoir, la passion et la frustration, le coeur battant de son histoire. Une plongée captivante dans les coulisses de la couronne.