La boîte à outils de la pensée visuelle

Découvrez comment la puissance du visuel peut décupler votre mémoire, transformer votre façon d'enseigner, booster votre communication, fluidifier la collaboration et même vous nourrir personnellement. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec un crayon à la main, pas d'inquiétude ! Storytelling visuel, flashcards, mind mapping, sketchnoting, journal de bord professionnel, vision board, mandala créatif, Bullet Journal... , en vous donnant les conseils clés, cette boîte rend ces outils simples et accessibles à tous. Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir Illustrée pas-à-pas, riche en exemples concrets et en modèles reproductibles, cette seconde édition explore de nouveaux terrains à l'instar de la pensée visuelle comme levier d'inclusion ou encore de l'utilisation efficace des nouvelles technologies.