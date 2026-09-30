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La boîte à outils de la pensée visuelle

Caroline Tsiang, Béatrice Lhuillier

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Découvrez comment la puissance du visuel peut décupler votre mémoire, transformer votre façon d'enseigner, booster votre communication, fluidifier la collaboration et même vous nourrir personnellement. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec un crayon à la main, pas d'inquiétude ! Storytelling visuel, flashcards, mind mapping, sketchnoting, journal de bord professionnel, vision board, mandala créatif, Bullet Journal... , en vous donnant les conseils clés, cette boîte rend ces outils simples et accessibles à tous. Cette boîte à outils vous donne toutes les clés pour passer à l'action ! - Des fiches outils directement opérationnelles au quotidien - Une présentation synthétique et visuelle pour maîtriser l'essentiel - Des conseils, étapes de mise en oeuvre et cas pratiques pour approfondir Illustrée pas-à-pas, riche en exemples concrets et en modèles reproductibles, cette seconde édition explore de nouveaux terrains à l'instar de la pensée visuelle comme levier d'inclusion ou encore de l'utilisation efficace des nouvelles technologies.

Par Caroline Tsiang, Béatrice Lhuillier
Chez Dunod

|

Auteur

Caroline Tsiang, Béatrice Lhuillier

Editeur

Dunod

Genre

Marketing

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La boîte à outils de la pensée visuelle

Caroline Tsiang, Béatrice Lhuillier

Paru le 30/09/2026

191 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100894871
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