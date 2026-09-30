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La guerre des mots

Barbara Cassin

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"Trump et Poutine inventent chacun leur novlangue. Et moi, j'ai peur qu'un jour on ne puisse plus dire : ceci est un mensonge". Donald Trump et Vladimir Poutine croient l'un comme l'autre en la force du langage. Ils pensent qu'en supprimant les mots, ils supprimeront les choses. L'un parle comme un adolescent de quatorze ans, avec 3000 mots. L'autre vise chaque couche de sa population, utilisant même l'argot de la pègre. Tous deux ont compris que dire, c'est faire et que contrôler les mots, c'est déjà gouverner les esprits. Analysant leurs discours, Barbara Cassin révèle une même entreprise de déformation du réel et une même haine de l'Europe. Dans cette guerre des mots, la culture demeure notre plus sûre résistance.

Par Barbara Cassin
Chez Flammarion

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Auteur

Barbara Cassin

Editeur

Flammarion

Genre

Actualité politique internatio

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La guerre des mots

Barbara Cassin

Paru le 30/09/2026

176 pages

Flammarion

8,60 €

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