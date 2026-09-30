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Eve

Cat Bohannon

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"Les corps femelles ne sont pas de simples corps mâles avec des "trucs en plus" (graisse, seins, utérus)". Jusqu'à récemment, les scientifiques se sont contentés d'étudier la norme mâle et nous ont livré ainsi moins de la moitié de l'histoire de l'évolution. Cette immense zone d'ombre ne relève pas seulement du sexisme ou d'un problème intellectuel : c'est un sujet de santé publique, puisque, du fait de notre méconnaissance des corps biologiquement femelles, nous savons moins bien soigner les femmes que les hommes. On ne pouvait pas en rester là. Dans cet essai révolutionnaire, Cat Bohannon revisite l'histoire de la biologie évolutive en plaçant le corps des femmes en son centre. De la maternité à la ménopause, en passant par l'allaitement, les variations de la voix ou les méandres du cerveau, elle montre combien être une femme est une aventure extraordinaire.

Par Cat Bohannon
Chez Flammarion

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Auteur

Cat Bohannon

Editeur

Flammarion

Genre

Evolution

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Eve

Cat Bohannon trad. Odile Demange

Paru le 30/09/2026

640 pages

Flammarion

12,70 €

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