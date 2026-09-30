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Mon Noël en chansons

Sejung Kim, Aurélie Desfour

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Un tout-carton composé d'un boîtier sonore composé de 6 puces sonores (5 comptines et 1 pièce musicale) pour une durée totale de 120 secondes. Une histoire adaptée aux tout-petits accompagnée de comptines : Vent frais, Mon beau sapin, Donnez-moi, L'as-tu vu ? , Merry Christmas et la version instrumentale de Douce nuit. Des premiers flocons aux batailles de boules de neige, de la décoration du sapin à la lettre au père Noël jusqu'à la découverte des cadeaux au pied du sapin... Sur chaque page, un jeu de cherche et trouve : un lutin caché à retrouver.

Par Sejung Kim, Aurélie Desfour
Chez Hachette

|

Auteur

Sejung Kim, Aurélie Desfour

Editeur

Hachette

Genre

Livres sonores

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Mon Noël en chansons

Sejung Kim, Aurélie Desfour

Paru le 30/09/2026

6 pages

Hachette

12,00 €

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Scannez le code barre 9782017912002
9782017912002
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