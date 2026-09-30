Pat' Patrouille - Mission Dino - La grande aventure

La grande aventure de la Pat' Patrouille sur l'île des dinosaures... avec les vraies images du film ! - L'histoire du film Mission Dino avec Marcus, le chiot qui n'abandonne jamais, Rex, le nouvel ami de la Pat' Patrouille et des dinosaures plus vrais que nature ! - Un beau livre à offrir, avec un effet brillant en couverture, du papier épais et un signet pour marquer la page et reprendre sa lecture plus tardDès 3 ans. Résumé : Alors qu'une tempête éclate en mer, la Pat' Patrouille échoue sur une île inexplorée peuplée de dinosaures... et de Rex, un chiot expert en dino ! Mais alors que le monde entier découvre l'existence de l'île, Hellinger débarque pour s'emparer de diamants. Très vite, ce projet explosif sème la panique chez les dinos. Catastrophe ! Une grande aventure attend Marcus, Rex et tous les chiots de la Pat' Patrouille pour sauver l'île des dinosaures et ses habitants !