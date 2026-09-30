Hiver givré

L'hiver est enfin là, couvrant la nature d'une douce couche de neige scintillante sans pour autant refroidir les coeurs. Viens profiter de la saison hivernale avec tes personnages Disney et Pixar préférés ! Patine avec Anna et Elsa sur un lac gelé, déguste les biscuits de Tiana avec une boisson chaude, et retrouve Belle au coin du feu pour une pause lecture bien méritée. Laisse parler ton imagination et pare ces coloriages de tes plus belles couleurs ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à des personnages Disney adorables 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Disney ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âge