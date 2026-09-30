DISNEY - Combien de dodos avant... Noël

La nouvelle collection d'histoires thématisées pour patienter avant Noël ! - Un recueil de 7 histoires, sur le Noël d'un personnage Disney ou Pixar - Un sommaire construit comme un décompte des nuits avant le jour J Contient les histoires : - Peter Pan : Réveillon au Pays Imaginaire - Monstres & Cie : Un Noël électrique - La Belle au Bois Dormant : Préparatifs au château - Mickey et ses amis : Une soirée magique - Cars : Le cadeau de Martin - La Petite Sirène : La chasse aux cadeaux - Les Mondes de Ralph : Le Noël des Méchants