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DISNEY - Combien de dodos avant... Noël

Disney

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La nouvelle collection d'histoires thématisées pour patienter avant Noël ! - Un recueil de 7 histoires, sur le Noël d'un personnage Disney ou Pixar - Un sommaire construit comme un décompte des nuits avant le jour J Contient les histoires : - Peter Pan : Réveillon au Pays Imaginaire - Monstres & Cie : Un Noël électrique - La Belle au Bois Dormant : Préparatifs au château - Mickey et ses amis : Une soirée magique - Cars : Le cadeau de Martin - La Petite Sirène : La chasse aux cadeaux - Les Mondes de Ralph : Le Noël des Méchants

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Albums 3 ans et +

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DISNEY - Combien de dodos avant... Noël

Disney

Paru le 07/10/2026

96 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017376453
9782017376453
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