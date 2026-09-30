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DISNEY - Mes Premières Histoires - Ma maison à histoires avec un dé

Disney

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Pour choisir ton petit livre, lance le dé, et papa ou maman te racontera l'histoire du héros qui lui correspond ! Un adorable coffret en forme de maison contenant : - 6 histoires de 32 pages, de la collection Mes Premières Histoires - un dé en mousse tout doux avec un grelot, pour jouer à "choisis ton histoire ! " En tirant le dé, l'adulte lit l'histoire correspondante au héros qui apparaît sur la face du dessus. Bonus ! : le dé est aussi utilisable à l'infini pour s'amuser avec plus de 100 livres de la collection Mes Premières Histoires ! Les règles d'utilisation et la liste complète des livres sont indiquées dans le coffret pour pouvoir s'amuser en famille avec le dé Disney Baby. Un cadeau idéal pour les tout-petits, aussi mignon que ludique. La meilleure façon de commencer à collectionner tous les livres de la série Disney Baby à succès ! Dès 1 an. Contient les histoires : Stitch mange de tout ; Tic & Tac font des bêtises ; Timon et Pumbaa font des blagues ; Elsa cherche Olaf ; Panpan joue à cache-cache ; Winnie et le doudou perdu

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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DISNEY - Mes Premières Histoires - Ma maison à histoires avec un dé

Disney

Paru le 07/10/2026

32 pages

Hachette

16,99 €

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Scannez le code barre 9782017367291
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