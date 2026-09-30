Vrai ou faux C'est pas sorcier !

Une boîte proposant 240 questions sous la forme de "vrai ou faux ? " , pour tester ses connaissances seul(e) ou à plusieurs. 6 thématiques : les découvertes et inventions ; l'histoire du monde ; les dinosaures et autres animaux disparus ; les personnages célèbres ; les sciences ; les records en tout genre. Environ 40 quiz visuels, pour aiguiser son sens de l'observation. Contenu de la boîte : 120 cartes, soit une question au recto, une autre au verso, avec pour chacune la réponse en bas et à l'envers. Un livret de 8 pages présente les différentes catégories de cartes.