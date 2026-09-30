Enquête mystère de l'Avent

Un livre proposant une grande enquête de l'avent à mener : 24 enveloppes à décacheter, à raison d'une par jour jusqu'à Noël. Epilogue : le 25 décembre. Plus de 110 énigmes à résoudre (cherche et trouve, labyrinthes, jeux d'observation, casse-tête, devinettes), avec 3 accessoires (1 loupe à filtre rouge, 1 carte de décryptage, 1 plan pour repérer ses déplacements au fil de l'aventure). L'équipe d'enquêteurs : 3 enfants et un chat. Scénario : Un bijoutier célèbre est jaloux de la créatrice qui a remporté, cette année, le concours pour créer l'étoile de cristal qui trônera en haut du sapin de la grand-place de la ville. Celui-ci se déguise en Père Noël pour dérober cette étoile au sommet du sapin. Le club d'enquêteurs va devoir la retrouver et, pour cela, interroger tous les pères Noël qui déambulent dans les rues, avant les fêtes.