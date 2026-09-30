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La Reine des Neiges

Disney, Emmanuelle Caussé, Mathilde Ricciardelli

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LE grimoire incontournable du meilleur de la Reine des Neiges, au format grandiose, à garder et à regarder indéfiniment ! Grâce à ce format beau livre à la tranche colorée, aux images des films et au graphisme soigné, plongez au coeur des histoires de Elsa, Anna et Olaf. Un recueil collector pour petits et grands. Dès 4 ans. Contient les histoires : Souvenirs d'enfance, La Reine des Neiges 1, Un brave petit troll, Le roi des pisteurs, Une nuit étincelante, La Reine des Neiges 2, Les nouvelles reines, le portait d'Anna, La chasse au trésor d'Olaf, Une fête inoubliable.

Par Disney, Emmanuelle Caussé, Mathilde Ricciardelli
Chez Hachette

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Auteur

Disney, Emmanuelle Caussé, Mathilde Ricciardelli

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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La Reine des Neiges

Disney, Emmanuelle Caussé, Mathilde Ricciardelli

Paru le 30/09/2026

290 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017282488
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