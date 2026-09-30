LE grimoire incontournable du meilleur de la Reine des Neiges, au format grandiose, à garder et à regarder indéfiniment ! Grâce à ce format beau livre à la tranche colorée, aux images des films et au graphisme soigné, plongez au coeur des histoires de Elsa, Anna et Olaf. Un recueil collector pour petits et grands. Dès 4 ans. Contient les histoires : Souvenirs d'enfance, La Reine des Neiges 1, Un brave petit troll, Le roi des pisteurs, Une nuit étincelante, La Reine des Neiges 2, Les nouvelles reines, le portait d'Anna, La chasse au trésor d'Olaf, Une fête inoubliable.