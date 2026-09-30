Extravaganza

"Regarde autour de toi, mon chou. L'humanité est un désastre". Tout en vivant consciencieusement en marge de la société, Kit se débrouille pour ne jamais avoir à dévier du but qu'elle s'est fixé : donner à toutes sortes de cons la leçon qu'ils méritent, tout en provoquant un désordre spectaculaire sur la pire musique pop jamais composée. Mais la vengeance, même joyeuse, ne payant pas le loyer, pour la phase deux de son plan - braquer des banques - Kit va avoir besoin de renforts. Elle a donc l'idée de recruter Chris Channing, danseur très enthousiaste du seul club local de strip-tease masculin. Si tout semble d'abord se dérouler comme prévu, l'enfance traumatisante de Kit, fille d'une cheffe de secte tristement célèbre, les années passées à échapper au FBI et tout ce qu'elle a jusqu'à présent réussi à refouler semble soudain refaire surface quand elle tombe amoureuse de Chris. Comme un sérieux grain de sable dans son orchestration du chaos.