Printemps, à la Charité

Dans le Paris de la Belle Epoque, être un survivant du Bazar de la Charité n'est pas sans risque... Paris, 1897. Quelques semaines après l'incendie du Bazar de la Charité, les survivants meurent dans d'étranges circonstances, victimes d'hallucinations terrifiantes. L'inspecteur Amaury Broyan, flic brisé, opiomane et hanté par la mort de sa fille, est chargé de l'enquête. Des salons de la haute société aux bas-fonds de la capitale, il s'enfonce dans un mystère où science, culpabilité et vengeance s'entrelacent. Sa rencontre avec Blanche Dambreville, fascinante entomologiste, pourrait bien faire basculer l'affaire... et sa propre raison.