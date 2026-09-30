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Arsène Lupin - le bouchon de cristal - histoire complète

Jérôme Félix

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Le gentleman cambrioleur est de retour dans une de ses plus célèbres aventures... entre vengeance, scandales et secret d'Etat ! Gilbert, jeune protégé d'Arsène Lupin, est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Avant d'être emmené à la guillotine, il confie au gentleman cambrioleur un mystérieux bouchon de cristal. L'objet, d'apparence insignifiante, suscite pourtant bien des convoitises au sommet de l'Etat. Tandis que d'anciens secrets et une vengeance vieille de vingt ans refont surface, Lupin se lance dans une course contre la montre où scandale politique, trahisons et intrigues se mêlent. Chaque pas le rapproche de la vérité... et du salut de Gilbert.

Par Jérôme Félix
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Jérôme Félix

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Divers

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Arsène Lupin - le bouchon de cristal - histoire complète

Jérôme Félix

Paru le 07/10/2026

64 pages

Bamboo Editions

17,90 €

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