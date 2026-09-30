Henri Saint-Simon (1760-1825)

L'oeuvre du philosophe Saint-Simon se situe à la source des idéologies des XIXe et XXe siècles : socialismes, libéralismes, républicanisme, saint-simonisme, positivismes, technocratisme, etc. Le seul "isme" que l'auteur a créé et défendu est celui d'industrialisme. Cet ouvrage, issu du colloque du Bicentenaire de la mort de Saint-Simon tenu sous la direction de Pierre Musso, montre la richesse et la cohérence de cette oeuvre majeure. Elle a ouvert tous les possibles. Trop longtemps perçue comme un ensemble de brochures ou de textes inachevés, cette oeuvre demeure une mine d'idées neuves, y compris deux siècles plus tard. C'est ce que souhaitait Saint-Simon lui-même qui s'est qualifié de "novateur" . Parce qu'il ne cessa d'inventer, de créer et de produire des idées et des concepts, il a pu devenir le "fondateur des fondateurs" . Cet ouvrage permet aussi de revisiter les liens du saint-simonisme et du positivisme nés de Saint-Simon. Il est divisé en deux parties : la première porte sur l'oeuvre de Saint-Simon, la seconde sur ces proches héritiers, Auguste Comte et les saint-simoniens.