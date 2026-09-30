Lou et l'île maudite

"L'énorme caniche noir me fonça dessus, tous crocs dehors. Mes jambes flageolèrent, et je ne sais pas comment je trouvai la force d'appuyer mes deux mains sur le plat-bord et de sauter par-dessus". Fuyant un vaisseau et son terrifiant capitaine, Lou échoue sur la plage du manoir. Quand elle reprend ses esprits, elle se rend compte qu'elle a un bébé dans les bras ! Lou n'a jamais vu ce petit et pourtant, dès qu'elle le lâche, il pousse des hurlements. Ceux-ci provoquent de terribles tremblements de terre, qui ébranlent les murs du manoir. Pour protéger les pensionnaires, Liam et Cléa vont devoir découvrir pourquoi Lou et le bébé sont arrivés là et quel lien mystérieux les unit.