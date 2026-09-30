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#Roman jeunesse

Les phalènes de l'oubli

Rémi Giordano

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D'infâmes papillons pullulent dans la nuit... Des habitants errent sans but dans les rues de la ville... Une vague d'amnésie sans précédent s'y répand... L'hiver s'est abattu sur Nevers-Maures, et avec lui une nouvelle menace. Maxime, Mathilde et leur amie Lilou, spécialiste de la lutte contre les forces du Mal, cherchent à comprendre quel démon est responsable de cette monstrueuse épidémie. Nos héros sauront-ils résister à l'appel de l'Oubli quand d'anciennes blessures referont surface ? Et Lilou percera-t-elle enfin le mystère de la maison en flammes ? Cristaux de célestine et révélations se mêlent dans cette nouvelle aventure des Chroniques de Nevers-Maures ! Illustration de couverture : Goroleba

Par Rémi Giordano
Chez Thierry Magnier

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Auteur

Rémi Giordano

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Les phalènes de l'oubli

Rémi Giordano

Paru le 30/09/2026

144 pages

Thierry Magnier

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035210083
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