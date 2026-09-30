Les phalènes de l'oubli

D'infâmes papillons pullulent dans la nuit... Des habitants errent sans but dans les rues de la ville... Une vague d'amnésie sans précédent s'y répand... L'hiver s'est abattu sur Nevers-Maures, et avec lui une nouvelle menace. Maxime, Mathilde et leur amie Lilou, spécialiste de la lutte contre les forces du Mal, cherchent à comprendre quel démon est responsable de cette monstrueuse épidémie. Nos héros sauront-ils résister à l'appel de l'Oubli quand d'anciennes blessures referont surface ? Et Lilou percera-t-elle enfin le mystère de la maison en flammes ? Cristaux de célestine et révélations se mêlent dans cette nouvelle aventure des Chroniques de Nevers-Maures ! Illustration de couverture : Goroleba