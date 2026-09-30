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Atlas géopolitique 2027 - Puissances et fractures

Jean-Baptiste Noé

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Un atlas géopolitique complet pour décrypter le monde en 2027. Pour comprendre le monde de 2027, ses tensions et ses enjeux, cet atlas réalisé sous la houlette de la revue de géopolitique Conflits, propose des chapitres clairs et cohérents : un classement par continent et des sections consacrées aux questions majeures qui traversent chaque zone géographique. Avec, au surplus, un regard sur les défis particuliers posés à la France dans les treize fuseaux horaires où elle est présente. En analysant toujours les " invariants " , c'est-à-dire les contraintes imposées par la géographie (reliefs et ressources), les peuplements et les civilisations, il met en lumière les bouleversements en cours, les conséquences politiques, économiques ou environnementales des décisions ou des conflits qui marquent le monde d'aujourd'hui. Il fournit des informations précises, chiffrées et cartographiées, sur les grands phénomènes qui redistribuent ou fracturent les puissances humaines : flux énergétiques, productions agricoles et manufacturières, mouvements de populations, technologies de défense, ports et voies commerciales stratégiques, trafics illicites, zones d'influences culturelles et religieuses. Un condensé de connaissances qui permet d'identifier dans le fracas de l'actualité, les questions de fond qui se posent sur chaque continent, au-delà des aléas conjoncturels qui les masquent souvent. Docteur en histoire économique (Sorbonne-Université), professeur de géopolitique et d'économie politique, Jean-Baptiste Noé est rédacteur en chef de la revue de géopolitique (Lien -> https : //www. revueconflits. com/).

Par Jean-Baptiste Noé
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Jean-Baptiste Noé

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

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Atlas géopolitique 2027 - Puissances et fractures

Jean-Baptiste Noé

Paru le 14/10/2026

Editions du Toucan

19,90 €

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