Pour marquer le centième anniversaire de la mort de l'artiste, en 2026, le musée d'Orsay organise une grande exposition consacrée à Mary Cassatt (1844-1926), en collaboration avec la National Portrait Gallery de Londres et le Museum of Fine Arts de Boston. Adoptant une approche chrono-thématique, l'exposition dresse un nouveau portrait de l'artiste, étudiant son art sous le prisme de la notion d'indépendance, dont elle tire grande fierté, et qu'elle érige toute sa vie comme son principe directeur.