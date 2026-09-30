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Mary Cassatt

Connaissance des arts, A préciser

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Pour marquer le centième anniversaire de la mort de l'artiste, en 2026, le musée d'Orsay organise une grande exposition consacrée à Mary Cassatt (1844-1926), en collaboration avec la National Portrait Gallery de Londres et le Museum of Fine Arts de Boston. Adoptant une approche chrono-thématique, l'exposition dresse un nouveau portrait de l'artiste, étudiant son art sous le prisme de la notion d'indépendance, dont elle tire grande fierté, et qu'elle érige toute sa vie comme son principe directeur.

Par Connaissance des arts, A préciser
Chez Connaissance des Arts

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Auteur

Connaissance des arts, A préciser

Editeur

Connaissance des Arts

Genre

Monographies

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Mary Cassatt

Connaissance des arts, A préciser

Paru le 30/09/2026

68 pages

Connaissance des Arts

12,90 €

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Scannez le code barre 9782758013174
9782758013174
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