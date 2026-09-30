Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Beaux livres

Cezanne

Anne Sefrioui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peindre : ce mot pourrait résumer à lui seul la vie de Paul Cezanne (1839-1906) tant son oeuvre a occupé toute son existence. Son unique aventure, grandiose et intense, aura été sa tentative éperdue d'atteindre la "vérité en peinture" . Raconter son histoire, c'est en somme retracer les étapes du travail acharné, sans cesse remis en question, d'un homme en quête d'absolu. Après des débuts marqués par des oeuvres sombres et tourmentées, Cezanne, sous l'influence des impressionnistes et de sa Provence natale - des paysages de l'Estaque à la montagne Sainte-Victoire -, privilégie les scènes de plein air, éclaircit ses tonalités et invente une nouvelle manière de peindre. Par petites touches, il construit les formes, fait vaciller les perspectives et organise l'espace pour retrouver la structure profonde, universelle, de la nature. Il élabore ainsi son propre style, cherchant à exprimer au plus juste les "sensations" que procure en lui la réalité du monde. De cette volonté naît une oeuvre qui ouvre la voie à la modernité, faisant de Cezanne un maître fondateur des avant-gardes du xxe siècle. La collection L'ART+ GRAND, présentée dans une reliure luxueuse, propose, à travers un texte didactique, de découvrir les plus grands artistes de l'histoire de l'art. En plus d'une cinquantaine de toiles parmi les plus célèbres, l'ouvrage reproduit six tableaux exceptionnels sous forme de dépliants grand format qui permettent d'observer ces chefs-d'oeuvre dans les moindres détails. Cette collection offre ainsi une immersion inédite dans la matière et la touche picturale.

Par Anne Sefrioui
Chez Hazan

|

Auteur

Anne Sefrioui

Editeur

Hazan

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cezanne par Anne Sefrioui

Commenter ce livre

 

Cezanne

Anne Sefrioui

Paru le 30/09/2026

172 pages

Hazan

39,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782754118576
9782754118576
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.