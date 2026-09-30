Peindre : ce mot pourrait résumer à lui seul la vie de Paul Cezanne (1839-1906) tant son oeuvre a occupé toute son existence. Son unique aventure, grandiose et intense, aura été sa tentative éperdue d'atteindre la "vérité en peinture" . Raconter son histoire, c'est en somme retracer les étapes du travail acharné, sans cesse remis en question, d'un homme en quête d'absolu. Après des débuts marqués par des oeuvres sombres et tourmentées, Cezanne, sous l'influence des impressionnistes et de sa Provence natale - des paysages de l'Estaque à la montagne Sainte-Victoire -, privilégie les scènes de plein air, éclaircit ses tonalités et invente une nouvelle manière de peindre. Par petites touches, il construit les formes, fait vaciller les perspectives et organise l'espace pour retrouver la structure profonde, universelle, de la nature. Il élabore ainsi son propre style, cherchant à exprimer au plus juste les "sensations" que procure en lui la réalité du monde. De cette volonté naît une oeuvre qui ouvre la voie à la modernité, faisant de Cezanne un maître fondateur des avant-gardes du xxe siècle. La collection L'ART+ GRAND, présentée dans une reliure luxueuse, propose, à travers un texte didactique, de découvrir les plus grands artistes de l'histoire de l'art. En plus d'une cinquantaine de toiles parmi les plus célèbres, l'ouvrage reproduit six tableaux exceptionnels sous forme de dépliants grand format qui permettent d'observer ces chefs-d'oeuvre dans les moindres détails. Cette collection offre ainsi une immersion inédite dans la matière et la touche picturale.