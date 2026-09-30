Noël au café des oracles

Il est deux choses que Gaïa a en horreur : les fêtes de Noël et la cartomancie. Et pourtant. En pleine période de l'Avant, la jeune étudiante, est contrainte d'accepter un petit boulot au Café des oracles, un café ésotérique où se presse le Tout Paris. Histoire d'aggraver la mauvaise humeur de la jeune fille, Sacha, l'autre serveur, est tout le temps sur son dos... Le garçon, un poil autoritaire, fait visiblement partie de la catégorie "imbéciles trop crédules". Gaïa n'a pas besoin de lire dans les cartes pour savoir que les fêtes de Noël cette année seront les pires de sa vie.