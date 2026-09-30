Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Bande dessinée jeunesse

Noël au café des oracles

Aurélie Gerlach

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est deux choses que Gaïa a en horreur : les fêtes de Noël et la cartomancie. Et pourtant. En pleine période de l'Avant, la jeune étudiante, est contrainte d'accepter un petit boulot au Café des oracles, un café ésotérique où se presse le Tout Paris. Histoire d'aggraver la mauvaise humeur de la jeune fille, Sacha, l'autre serveur, est tout le temps sur son dos... Le garçon, un poil autoritaire, fait visiblement partie de la catégorie "imbéciles trop crédules". Gaïa n'a pas besoin de lire dans les cartes pour savoir que les fêtes de Noël cette année seront les pires de sa vie.

Par Aurélie Gerlach
Chez Rageot

|

Auteur

Aurélie Gerlach

Editeur

Rageot

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noël au café des oracles par Aurélie Gerlach

Commenter ce livre

 

Noël au café des oracles

Aurélie Gerlach

Paru le 30/09/2026

432 pages

Rageot

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782700289572
9782700289572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.