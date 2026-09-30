Jean Mermoz, mythique pilote de l'Aéropostale, multiplia les exploits. Vingt fois, ses appareils le trahirent ; vingt fois, il échappa à la mort. Porté par une volonté phénoménale, il fut le premier à franchir la cordillère des Andes, réalisa les premiers vols de nuit et ouvrit la voie de l'Atlantique Sud. Derrière l'aviateur intrépide se dévoile un homme généreux, d'une fidélité sans faille, profondément attaché à sa mère, Mangaby, et uni à Saint-Exupéry par une fraternité hors du commun. Mais Mermoz cache un autre héros de légende. Depuis plus de quatre-vingts ans, Le Petit Prince, symbole de pureté, d'innocence, de générosité et de fraternité, semble né de la seule imagination de son créateur. A travers ce livre, Marc Menant révèle que le célèbre personnage a en réalité les traits et l'âme de Jean Mermoz. Marc Menant est journaliste et auteur de nombreux essais et romans. Son dernier ouvrage, Ces destins qui ont fait l'histoire (avec Christine Kelly, Plon, 2023), a connu un beau succès.