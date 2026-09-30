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Silent Rose

David Boriau, Steven Dhondt

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La musique de la vengeance. Après avoir réchappé à une bande de tueurs, Silent Rose, célèbre chasseuse de primes, et son frère Bass traversent Flagstone dont les habitants se sont entretués sans raison apparente... Sous le choc, ils font escale à Tuco, connue pour son saloon et son marshal, ancien général sudiste. Un pianiste itinérant apprend alors à Rose et Bass qu'une malédiction sévit dans la région. Elle pousserait ses habitants au pire et s'abattrait sur des territoires cheyennes colonisés : des villes comme Flagstone... ou Tuco.

Par David Boriau, Steven Dhondt
Chez Drakoo

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Auteur

David Boriau, Steven Dhondt

Editeur

Drakoo

Genre

Fantasy

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Silent Rose

David Boriau, Steven Dhondt

Paru le 30/09/2026

88 pages

Drakoo

18,90 €

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