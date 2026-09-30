Hommage à Tim Burton

BATMAN, MERCREDI, BEETLEJUICE, EDWARD AUX MAINS D'ARGENT, L'ETRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK... Qu'il s'agisse d'Edward aux mains d'argent, Batman : le Défi, L'Etrange Noël de Monsieur Jack, ou de Charlie et la Chocolaterie, chaque génération a un film de Tim Burton qui l'a marquée. Son esthétique reconnaissable entre mille, sa poésie morbide et ses marottes cristallisées autour de la figure du monstre et des marginaux ont fait du cinéma de Tim Burton un jalon incontournable du septième art. Mais comment en est-il venu à créer ces manifestes ? Quelles en sont les oeuvres fondatrices ? Et surtout, que lui reste-t-il à dire ? De ses premiers courts métrages à sa nouvelle série phare Mercredi sur Netflix, de ses débuts en noir et blanc à ses oeuvres les plus hautes en couleur, redécouvrez toutes les créations de l'un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du cinéma !