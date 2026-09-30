Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté

Hommage à Tim Burton

Amandine Jonniaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
BATMAN, MERCREDI, BEETLEJUICE, EDWARD AUX MAINS D'ARGENT, L'ETRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK... Qu'il s'agisse d'Edward aux mains d'argent, Batman : le Défi, L'Etrange Noël de Monsieur Jack, ou de Charlie et la Chocolaterie, chaque génération a un film de Tim Burton qui l'a marquée. Son esthétique reconnaissable entre mille, sa poésie morbide et ses marottes cristallisées autour de la figure du monstre et des marginaux ont fait du cinéma de Tim Burton un jalon incontournable du septième art. Mais comment en est-il venu à créer ces manifestes ? Quelles en sont les oeuvres fondatrices ? Et surtout, que lui reste-t-il à dire ? De ses premiers courts métrages à sa nouvelle série phare Mercredi sur Netflix, de ses débuts en noir et blanc à ses oeuvres les plus hautes en couleur, redécouvrez toutes les créations de l'un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du cinéma !

Par Amandine Jonniaux
Chez Ynnis Editions

|

Auteur

Amandine Jonniaux

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Cinéma

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hommage à Tim Burton par Amandine Jonniaux

Commenter ce livre

 

Hommage à Tim Burton

Amandine Jonniaux

Paru le 14/10/2026

128 pages

Ynnis Editions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376976691
9782376976691
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.