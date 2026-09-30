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Fruits du Démon, l'Encyclopédie

Corvo kamalthero et kytaro Mont, Alexandre Camino

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Pour obtenir des pouvoirs surnaturels qui dépassent l'entendement, tu te feras l'océan pour ennemi. Au fil de ma vie, j'aurais croisé bien des êtres extraordinaires : homme de feu, femme insecte, et même des dieux parmi les hommes... Mais si j'ai appris une chose, c'est bien que l'humain a sans cesse besoin de rêver, à tel point qu'il en est venu à matérialiser ses désirs dans des fruits devenus bien réels. Mécanique primordiale du manga le plus populaire au monde, les fruits du démon ont captivé des millions de personnes à travers le globe depuis plus d'un quart de siècle. Découvrez pour la première fois l'encyclopédie complète non officielle de l'intégralité de ces fruits aux pouvoirs magiques. Le tout, à travers la vie de l'aventurier le plus célèbre de Grand Line ! La toute première encyclopédie des fruits du démon au monde est enfin disponible ! Ouvrage mythique dans l'univers même de grand line, le voila enfin chez vous. . ! Louis Arnote, explorateur chevronné, nous offre sur plus de 350 pages, le recueil de l'intégralité des fruits extraordinaires qui peuplent les mers. Plus de 180 fruits rassemblés sous la plume du plus grand écrivain des quatre mers : Paramecia, Zoan, Logia, artificiels... Entre mythe et réalité, technologie passée et rêve du futur, observez pour la toute première fois la découpe soignée de ces fruits exceptionnels. Prenez part à une étude de leur composition mais surtout, plongez dans une histoire unique vécue par Louis Arnote pour chacun des agrumes, baies et autres akènes que renferme cet almanach. C'est l'ouvrage ultime des fans de la saga mythique. Si Arnote est bien connu pour ses talents d'écrivain, il ne faut pas oublier la qualité de ses dessins ! Loin d'être un livre que les pirates jetteraient par dessus bord d'ennui, l'encyclopédie comporte quelques 1000 illustrations faites à la main, accompagnants les péripéties didactiques de notre conteur favori.

Par Corvo kamalthero et kytaro Mont, Alexandre Camino
Chez Ynnis Editions

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Auteur

Corvo kamalthero et kytaro Mont, Alexandre Camino

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Manga guides et revues

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Fruits du Démon, l'Encyclopédie

Corvo kamalthero et kytaro Mont, Alexandre Camino

Paru le 07/10/2026

368 pages

Ynnis Editions

45,00 €

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