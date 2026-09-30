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Au bonheur des roses

Julie Lasterade

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Elles attirent tous les regards, colorent nos paysages et peuplent notre imaginaire collectif. Tour à tour sages, urbaines, rebelles et même acrobates, les roses fascinent par leur capacité à s'adapter à tous les milieux. De la porcelaine au tatouage, de la gastronomie à la haute couture, leur élégance, leurs couleurs et leurs parfums inspirent les créateurs, qui en reinventent sans cesse les nuances et les contours. Quelques-uns de leurs plus fervents admirateurs - Pierre Hermé, Michel Pastoureau, Carina Soto et bien d'autres - nous racontent les mille et une facons de les aimer. Cent une roses révèlent ici leur histoire, leur singularité, leur symbolique. Il y en aura forcément une qui vous séduira.

Par Julie Lasterade
Chez EPA Editions

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Auteur

Julie Lasterade

Editeur

EPA Editions

Genre

Art floral

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Au bonheur des roses

Julie Lasterade

Paru le 30/09/2026

304 pages

EPA Editions

39,95 €

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