Au bonheur des roses

Elles attirent tous les regards, colorent nos paysages et peuplent notre imaginaire collectif. Tour à tour sages, urbaines, rebelles et même acrobates, les roses fascinent par leur capacité à s'adapter à tous les milieux. De la porcelaine au tatouage, de la gastronomie à la haute couture, leur élégance, leurs couleurs et leurs parfums inspirent les créateurs, qui en reinventent sans cesse les nuances et les contours. Quelques-uns de leurs plus fervents admirateurs - Pierre Hermé, Michel Pastoureau, Carina Soto et bien d'autres - nous racontent les mille et une facons de les aimer. Cent une roses révèlent ici leur histoire, leur singularité, leur symbolique. Il y en aura forcément une qui vous séduira.