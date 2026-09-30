Des enfants gâtés

Longtemps, de notre point de vue d'Européens de l'Ouest, la guerre, c'était bon pour les autres. La protection militaire américaine, la réussite du projet d'union européenne, le respect du droit international après la chute du Mur ont fait de nous "les plus grands pacifistes du monde". Nous avons cessé de nous faire la guerre entre voisins et n'avons pas l'intention de la faire à d'autres. Au point de l'avoir oubliée, en enfants gâtés de l'Histoire. Mais comment réagir quand d'autres nous la font ? Savons- nous même la reconnaître ? Il y a trente ans, jeune correspondante de presse en ex-Yougoslavie puis à Gaza, Caroline de Gruyter a scruté le visage horrible, mais aussi absurde ou grotesque des conflits armés ; elle en a mesuré l'impact sur le psychisme de chacun. Aujourd'hui, puisant avec humour dans ses souvenirs, lisant et interrogeant historiens, philosophes, experts militaires et diplomates, elle se demande comment faire face, pour les démocraties, au retour de la guerre sur notre continent et à l'effondrement des règles du droit international. Ses analyses clairvoyantes et roboratives nous envoient un message d'espoir.