Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Essais

Des enfants gâtés

Gruyter caroline De, Caroline De Gruyter

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Longtemps, de notre point de vue d'Européens de l'Ouest, la guerre, c'était bon pour les autres. La protection militaire américaine, la réussite du projet d'union européenne, le respect du droit international après la chute du Mur ont fait de nous "les plus grands pacifistes du monde". Nous avons cessé de nous faire la guerre entre voisins et n'avons pas l'intention de la faire à d'autres. Au point de l'avoir oubliée, en enfants gâtés de l'Histoire. Mais comment réagir quand d'autres nous la font ? Savons- nous même la reconnaître ? Il y a trente ans, jeune correspondante de presse en ex-Yougoslavie puis à Gaza, Caroline de Gruyter a scruté le visage horrible, mais aussi absurde ou grotesque des conflits armés ; elle en a mesuré l'impact sur le psychisme de chacun. Aujourd'hui, puisant avec humour dans ses souvenirs, lisant et interrogeant historiens, philosophes, experts militaires et diplomates, elle se demande comment faire face, pour les démocraties, au retour de la guerre sur notre continent et à l'effondrement des règles du droit international. Ses analyses clairvoyantes et roboratives nous envoient un message d'espoir.

Par Gruyter caroline De, Caroline De Gruyter
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Gruyter caroline De, Caroline De Gruyter

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des enfants gâtés par Gruyter caroline De, Caroline De Gruyter

Commenter ce livre

 

Des enfants gâtés

Gruyter caroline De, Caroline De Gruyter trad. Philippe Noble, Olivier Vanwersch-Cot

Paru le 30/09/2026

352 pages

Actes Sud Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330225926
9782330225926
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Sarah Knafo tient-elle la recette secrète d’un Casse du siècle ? Le Prix Goncourt exclut le roman de Thélyson Orélien
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.