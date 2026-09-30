J'ai passé vingt ans au RAID, dernier rempart contre le banditisme et la menace terroriste, à faire face à des situations où la seconde chance n'existe pas. Vingt ans à honorer notre devise : " Servir sans faillir. " Vingt ans qui m'ont amené à développer une expertise sans pareille pour affronter le stress. Vous aussi, vous vivez cette pression au quotidien, quand vous devez prendre une décision rapidement, trouver la bonne solution lors d'une crise, animer une réunion difficile, présenter un projet ou participer à une compétition sportive. Les techniques qui m'ont permis d'être à la hauteur de l'enjeu face à un terroriste peuvent également vous aider à rester lucide et maître de vous-même. Mon objectif est simple : vous aider à vous construire un mental d'assaut pour rester maître de vos capacités malgré la pression, le doute ou la peur. Vous donner des outils applicables dans votre vie pour agir plutôt que subir, être solide dans votre tête, stable dans votre corps et précis dans vos actions. Ce livre n'est pas un ouvrage théorique : c'est un terrain d'entraînement. Ce que je vous promets, c'est une progression durable, pas des recettes superficielles. Alors, si vous êtes prêt à vous forger un mental d'assaut, commençons.