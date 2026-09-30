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Petit manuel pour un grand passage

Anne Givaudan

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Et si nous étions déjà, sans le savoir, à l'aube d'un monde nouveau ? Anne Givaudan nous invite à comprendre les transformations profondes que traverse l'humanité aujourd'hui. Que sont réellement la quatrième et la cinquième dimensions ? Comment y voyager et accompagner ce changement de conscience avec sérénité et lucidité ? A travers des enseignements et des conseils transmis par des Etres ayant déjà franchi ce passage, l'autrice partage des clés simples pour avancer avec confiance... et devenir un véritable voyageur astral.

Par Anne Givaudan
Chez J'ai lu

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Auteur

Anne Givaudan

Editeur

J'ai lu

Genre

Esotérisme

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Petit manuel pour un grand passage

Anne Givaudan

Paru le 30/09/2026

192 pages

J'ai lu

8,00 €

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