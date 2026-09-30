Petit manuel pour un grand passage

Et si nous étions déjà, sans le savoir, à l'aube d'un monde nouveau ? Anne Givaudan nous invite à comprendre les transformations profondes que traverse l'humanité aujourd'hui. Que sont réellement la quatrième et la cinquième dimensions ? Comment y voyager et accompagner ce changement de conscience avec sérénité et lucidité ? A travers des enseignements et des conseils transmis par des Etres ayant déjà franchi ce passage, l'autrice partage des clés simples pour avancer avec confiance... et devenir un véritable voyageur astral.
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