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#Roman francophone

Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

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Noam découvre la Gaule des druides, des forêts sacrées et des peuples libres. Mais bientôt surgissent les légions romaines. De Spartacus à Auguste, des conquêtes aux intrigues du pouvoir, il assiste à la naissance d'un Empire qui prétend soumettre le monde. Pendant ce temps, à Jérusalem, un homme nommé Jésus annonce un royaume d'une tout autre nature, fondé sur l'amour, le pardon et l'égalité entre tous. Entre la force qui domine les corps et la parole qui libère les âmes, deux visions de l'humanité s'affrontent. Roman d'aventures, fresque historique et méditation philosophique, Les Deux Royaumes poursuit l'extraordinaire odyssée de Noam à travers les siècles et interroge ce qui fonde véritablement une civilisation. Un mélange d'érudition et de souffle romanesque, qui donne chair à des personnages historiques, interroge notre présent et nous rend proches de ces mondes disparus. Simon Bentolila, Lire magazine.

Par Eric-Emmanuel Schmitt
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Eric-Emmanuel Schmitt

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 30/09/2026

561 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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