Trouver ma voie

Malala a quinze ans quand les talibans prennent le pouvoir dans sa région montagneuse au Pakistan. Rapidement, ils interdisent l'école aux filles. Elle résiste publiquement et devient une cible. Le 9 octobre 2012, alors qu'elle rentre du collège, des terroristes tentent de la tuer. En Europe pour recevoir des soins d'urgence, elle continue son combat en dépit des menaces de mort. Son engagement contre la violence des terroristes, notamment faite aux femmes, et pour l'éducation pour tous ont fait d'elle une icône à l'échelle internationale. Malala Yousafzai raconte ce qu'il lui en a coûté, et la périlleuse aventure de construire sa propre identité. Annick Cojean, Le Monde. Un livre de reconstruction où l'autrice narre ses "années fac" à la manière d'un journal intime, sincère, touchant, parfois stupéfiant. Marion Ruggieri, Elle. Prix Nobel de la paix 2014.