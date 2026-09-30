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Thélyson Orélien, la déflagration Quels grands livres ? Pierre Perret débouté
#Polar

Cornes

Joe Hill

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L y a un an, Merrin Williams a été violée et tuée dans des circonstances mystérieuses. Depuis, son fiancé Ignatius "Ig" Perrish a sombré dans le désespoir et l'alcool. Après une énième nuit de beuverie, il découvre en se réveillant que des cornes lui ont poussé sur la tête. Seul à les voir, il croit d'abord à une hallucination, mais finit par se rendre compte qu'elles ont le pouvoir de conduire les gens à lui révéler leurs secrets les plus inavouables. Un pouvoir qu'il compte bien utiliser pour traquer l'assassin de sa fiancée et lui faire regretter d'avoir détruit sa vie. Une histoire incroyable qui combine des éléments du thriller, de l'horreur et du fantastique. Convaincant et captivant. SFBook. Adapté au cinéma en 2014 sous le titre Horns. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Rosier.

Par Joe Hill
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Joe Hill

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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Cornes

Joe Hill trad. Valérie Rosier

Paru le 30/09/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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