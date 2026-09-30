Charles ENDERLIN Le Grand Aveuglement. Israël face à l'islam radical Préface inédite Espaces Libres - Histoire En encourageant le développement à Gaza de la branche la plus extrémiste des Frères musulmans, les gouvernements israéliens successifs ont joué avec le feu pendant des décennies. N'ont-ils pas longtemps cru que le cheikh Yassine, fondateur du Hamas, pouvait être "l'antidote à l'OLP" ? A l'époque, les Etats-Unis eux-mêmes, en finançant et armant les Moudjahidines afghans, avaient sous-estimé la menace islamiste. Ils découvriront trop tard qu'ils ont contribué à la création d'Al-Qaïda et de Daesh. A partir de sources exceptionnelles, souvent exclusives, Charles Enderlin révèle l'aveuglement et, parfois, le double jeu des services de renseignement et des responsables politiques, à Jérusalem comme à Washington. Il montre comment, par-delà leurs antagonismes, les fondamentalistes ennemis sunnites, chiites et juifs concourent à maintenir le Proche-Orient dans un état de guerre permanent. Une alliance aussi paradoxale que meurtrière, nourrie par une même vision eschatologique : le chaos et le sang hâteront l'avènement du Messie pour les uns, du Mahdi pour les autres Charles Enderlin est journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien.