La face cachée du Ballon d'Or

Un go-fast improvisé pour Messi avec six Ballons d'Or dans le coffre. Des déguisements et des faux classements pour tromper les curieux. Les coups de pression du Real. Le chantage de la FIFA et les bouderies de Platini. Des jurés dont la tête est mise à prix. Le sale coup fait à Drogba. La bague à 10 000 $ pour Cristiano Ronaldo... Pour la première fois, celui qui fut sept ans à la tête du Ballon d'Or se livre. Des anecdotes inédites, drôles, tendres ou absurdes ; les guerres d'ego, les coups bas, les menaces, les zones d'ombre. Les larmes, aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière l'attribution de la plus prestigieuse récompense du football mondial ? Au-delà du trophée mythique et des paillettes, se révèle un théâtre fascinant où les meilleurs joueurs du monde, hommes et femmes avec leur orgueil fragile et leurs passions démesurées, redeviennent, l'espace d'un instant, des enfants émerveillés. Ou capricieux. Un document inédit qui nous raconte ce que les stars du ballon rond ne savent pas elles-mêmes.