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Mon moment préféré

Lou-Joséphine Landais, Ken Wilson-Max

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Tous les matins, pour aller à l'école, le narrateur et sa maman ont la même routine : passer devant les buveurs de café, monter dans le bus plein comme un oeuf à craquer, longer la rivière et observer la ville s'éveiller. Mais le moment que le petit garçon préfère, c'est retrouver son ami, toujours là, dans un coin du bus. En un regard, ils se comprennent. cet ami, c'est un petit chien. Seulement aujourd'hui, il n'est pas là. Où est-il, que vit-il ? Et, plus important encore : sera-t-il là dans le bus du retour ?

Par Lou-Joséphine Landais, Ken Wilson-Max
Chez Albin Michel

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Auteur

Lou-Joséphine Landais, Ken Wilson-Max

Editeur

Albin Michel

Genre

Albin michel

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Mon moment préféré

Lou-Joséphine Landais, Ken Wilson-Max

Paru le 30/09/2026

32 pages

Albin Michel

14,90 €

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